Desirò (Lib-Pop): “Scritte intimidatorie contro La Russa frutto di un clima d’odio”

“Le scritte intimidatorie contro Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, sono frutto di un clima di odio cavalcato fin dalla campagna elettorale e portato avanti nei giorni successivi alle elezioni dalle varie rappresentazioni di una sinistra che, in grave crisi di contenuti e di identità, preferisce rincorrere lo scontro ideologico per poter sopravvivere a se stessa” Claudio Desirò, Segretario di Italia Liberale e Popolare, commenta così i ripetuti episodi di scritte intimidatorie che hanno come obiettivo in neo eletto Presidente del Senato.

Episodi gravissimi e da condannare

“Episodi gravissimi e da condannare che derivano da approcci ideologizzati che dovrebbero essere confinati al secolo scorso, ma che dalle varie opposizioni, esponenti politici più o meno noti, continuano a brandire come bandiere per le proprie battaglie politiche evidentemente insufficientemente concrete sui temi reali del Paese”, aggiunge Desirò.

“Dopo una delle peggiori campagne elettorali della storia del nostro Paese, parte della classe politica continua a soffiare sul vento delle divisioni sociali con fondamento ideologico. Lo stesso Letta, parlando dell’elezione dei Presidenti dei due rami del Parlamento, ha definito le scelte come incendiarie e perverse, continuando, qualora ve ne fosse bisogno, ad inasprire un confronto politico che dovrebbe avere come obiettivo la risoluzione dei troppi problemi che ci ritroveremo ad affrontare nelle prossime settimane”, continua Desirò.

“Tutti i principali esponenti politici, a partire dal Segretario uscente del principale partito di opposizione, dovrebbero dare per primi il buon esempio smorzando i toni di un confronto che non è più sul merito, ma unicamente incentrato su posizioni faziose ed aprioristiche, che nulla hanno a che fare con le emergenze con cui gli italiani si stanno e si dovranno confrontare. Il Paese ha bisogno di risposte ed il tempo delle chiacchiere e degli slogan è finito: è tempo che ognuno, secondo il proprio ruolo e con responsabilità, si appresti ad affrontare il futuro con spirito costruttivo a beneficio dell’intera collettività”, conclude Desirò.