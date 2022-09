Trotta: “Unione Popolare a Livorno cresce”

Ieri sera alla cena che abbiamo organizzato per supportare Unione Popolare al Circolo Arci Norfini abbiamo tentato di fare più foto, ma sapete cos’è successo?

Che ne abbiamo dovute scattare svariate prima di poterci “entrare” tutte e tutti, eravamo circa un centinaio di persone. Tutto questo i primi di settembre. A ridosso delle elezioni.

Parto con questo elemento, che non per niente si accosta alla corsa folle che abbiamo fatto a Livorno ed in tutta Italia settimane fa per poter partecipare a questa tornata elettorale. Ed anche qua, in pieno agosto, con amiche, amici, famiglie in vacanza ed una città praticamente mezza deserta.

Ci mettiamo la faccia

Insomma, quando diciamo che ci mettiamo la faccia ce la mettiamo sul serio anche quando si tratta di godersi una bella cena, parlare di politica e delle proposte di oggi e future perchè bisogna cercare di vivere per non sopravvivere più.

Lo racconto perché con ieri sera abbiamo invece aperto la parte più stimolante e più concreta di questa campagna elettorale- tanto l’avete capito che siamo pronti a tutto- ovvero il volantinaggio ed il contatto ravvicinatissimo con le persone che abitano e vivono i quartieri.

Per fare tutto questo avremo l’immancabile presenza delle nostre candidate e candidati su Livorno e Provincia, che stanno continuando un lavoro serratissimo e, sarebbe bello che a questa “coralità” molte e molti si aggiungessero, a gran voce, per raccontare a chiunque chi siamo, cosa facciamo ma soprattutto come lo facciamo!

Quando si parla di partecipazione su Livorno ne conosciamo i limiti ma anche le potenzialità, perché scuotere gli animi è una delle cose che ci riesce meglio antropologicamente, saremo emozionali, che non so.

Eppure in queste settimane, confermato dai numeri importanti della cena di ieri sera, stiamo vedendo molta attenzione rispetto ad Unione Popolare ed anche molti aiuti, molti contributi.

Sappiamo quanto sia importante rendere ancora più solide queste radici ed unirci nelle battaglie per la nostra vita, perché sì, stiamo lottando e continuando per il nostro futuro, perché ne vogliamo uno totalmente diverso da quello che è scritto – drammaticamente – nelle pagine di questo Paese.

È possibile farlo ad ogni livello anche soltanto contattandoci, perchè questa è l’occasione buona per dimostrare che non si ribassa sulla dignità delle persone, non si può cedere al ricatto morale di votare qualcosa che non ci rappresenta e non ci appartiene.

Agenda politica

Invece è sano perseguire ciò che vediamo inderogabile oggi, ciò che da troppo tempo manca nell’agenda politica e nelle nostre giornate che sono invece intrise di ansie, difficoltà economiche, disagi psicologici, disagi fisici, paura di quel che sarà.

Ma se quel che sarà possiamo scriverlo noi, allora vale la pena cedere un pezzettino del nostro tempo, delle nostre energie e delle nostre speranze e “seminare”.

A Vittorio Cateni per il coraggio, la tenacia ed il senso collettivo che ha sempre avuto nel coltivare il seme del cambiamento e dei diritti. Perché tutto questo possa portare un ragazzo che ha dei sani principi e capacità insieme ad una grande comunità ad essere finalmente rappresentanti di un’idea collettiva.

Perchè uniti siamo tutto, ma divisi siamo niente!



var url348176 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=348176”;

var snippet348176 = httpGetSync(url348176);

document.write(snippet348176);