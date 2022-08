Di Battista: “Sapete quali sono le principali industrie belliche del pianeta?”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

«Coloro che guadagnano con la guerra e con il commercio delle armi sono dei delinquenti che ammazzano l’umanità». Chi l’avrà mai detto? Papa Francesco, il Capo di Stato più lucido in questo momento storico. E proprio per la sua lucidità (o per la sua “scorrettezza” in un mondo di nauseante conformismo) viene quasi censurato.

Ora vi invito ad unire i punti

Sapete quali sono le principali industrie belliche del pianeta? Sono la Lockheed Martin, la Raytheon Technologies, la Boeing United States, la Northrop Grumman, la General Dynamics e la BAE Systems. Le prima 5 sono USA, la sesta è britannica. Casualmente USA e GB sono i paesi che più spingono per l’invio di armi a Kiev e per la conseguente nuova corsa al riarmo. L’UE che ha altri interessi rispetto a USA e Gran Bretagna si è accodata in modo vergognoso. USA e GB non stanno soffrendo i prezzi del gas come Germania ed Italia.

Gli USA ci stanno anche guadagnano

Ora vi do altre informazioni. Sapete chi sono i principali azionisti delle prime 3 fabbriche di armi al mondo? State Street Corporation, Vanguard e BlackRock per quanto riguarda la Lockheed Martin. State Street Corporation, Vanguard e BlackRock per la Raytheon Technologies. Newport Trust Co, Vanguard e BlackRock per la Boeing. Si tratta sempre e solo di fondi di investimento o società di servizi finanziari e bancari. Ora rileggete la parole del Papa…

