De Magistris, Unione Popolare: “Basta bugie sul gas”

Sul gas la politica italiana continua a prendere in giro i cittadini negando l’emergenza e nascondendosi dietro frasi di circostanza. Ma ormai è sempre più evidente che stiamo per entrare in una crisi pesante che rischia di far saltare tante aziende e posti di lavoro. Qualche giorno fa l’Alto rappresentante per gli Affari Esteri Josep Borrell ha dichiarato che «la dura verità è che stiamo raggiungendo i limiti di quanto gas possiamo acquistare da fonti non russe».

Oltre ai prezzi alle stelle, di gas nel mondo non ce n’è a sufficienza per sostituire quello russo

La politica europea vuole imporci uno smarcamento dal gas russo, a costo di mettere in serio pericolo le nostre produzioni industriali nazionali. Ancora troppo poco viene detto su chi si sacrificherà in questo gioco per procura, e su come lo farà. Razionamento, nazionalizzazioni, tetto al prezzo del gas. Con la domanda in calo che alimenta la crisi economica, la situazione è e sarà critica per la fasce più deboli e per il ceto medio.

Serio intervento

Senza un serio intervento che metta fine a questa guerra e alle relative sanzioni e senza misure importanti che aiutino a pagare le bollette dei prossimi mesi non ce la possiamo fare. Dobbiamo tassare chi ha di più e continuare a consumare di più. Solo nel mese di luglio i viaggi dei miliardari francesi a bordo di jet privati hanno generato emissioni di CO2 pari a quelle di un francese medio nell’arco di 52 anni di vita (articolo nei commenti).

Dobbiamo pianificare una transizione energetica che diventi concreta nel più breve tempo possibile, dobbiamo avere un piano di razionamento perchè le imprese devono sapere quanto produrre e come farlo, dobbiamo tornare a un flusso stabile di gas – e l’unica opzione è il gas russo – perchè la scelta di sacrificare il nostro paese l’ha presa chi non risponde alla volontà del popolo. Il governo Draghi vuole barattare la produzione, i riscaldamenti, l’elettricità in tutte le forme in cui la usiamo, per la guerra. Noi respingiamo ogni posizione bellicista e vogliamo salvaguardare l’Italia e l’energia da cui dipendiamo. Basta dire bugie sul gas. Bisogna agire subito per evitare conseguenze pesanti per la nostra economia.



