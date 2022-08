De Magistris: “Un’Italia migliore ci aspetta”

Viviamo in una società ingiusta, perché il potere che la controlla è ingiusto e esclude i cittadini dalle decisioni.

Dobbiamo mettere fine al sistema dei partiti consociativi. Quelli che governano da anni, quelli che stanno tutti insieme nel governo Draghi. I partiti che hanno fatto e disfatto alleanze di tutti i tipi.

Quelli che si presentano come nuovi e che dicevano di voler cambiare tutto ma poi non hanno cambiato nulla. Fanno finta ogni giorno di litigare ma continuano ancora oggi a stare insieme nel Governo e a prendere in giro gli italiani in campagna elettorale. Ora promettono tutto, tutto di più, ma sono quelli che hanno fallito e tradito promesse. Il loro fallimento è evidente ogni volta che andiamo a fare la spesa, con un costo della vita salito alle stelle. Questo è il frutto politiche economiche sbagliate e della scelta di entrare in guerra facendo pagare al popolo il costo di un Paese non più sovrano.

C’è una soluzione a tutto questo

In queste elezioni potete trovare di meglio che votare il meno peggio o non andare nemmeno a votare. #UnionePopolare nasce per rompere il sistema e realizzare l’alternativa etica, culturale, sociale, economica e politica di cui il nostro paese ha bisogno. Il nostro faro è la Costituzione e il nostro programma propone un cambiamento radicale per riportare giustizia sociale nel nostro paese.

Idee rivoluzionarie

Sono idee rivoluzionarie che camminano su persone oneste, libere, senza prezzo, autonome, competenti, coraggiose, con visione e passione. Crediamo con convinzione che un’altra Italia sia possibile. Ma per raggiungere l’obiettivo serve partecipazione, mobilitazione, una ribellione culturale pacifica di tutti. Bisogna sconfiggere l’indifferenza e la volontà di essere protagonisti del cambiamento. #Uniamoci e dimostriamo che il popolo italiano è meglio di questi saltimbanchi che recitano nel teatro della menzogna e dell’inganno.

Un’Italia migliore ci aspetta.



