Macchina di Santa Rosa, sedie e posti in tribuna: come acquistare i biglietti

1200 sedie e 1698 posti in tribuna per assistere al Trasporto della Macchina di Santa Rosa il prossimo 3 settembre. Sarà possibile seguire il Trasporto a:

Piazza San Sisto: tribuna da 103 posti

Piazza Fontana Grande: 600 sedie (a terra)

Piazza del Plebiscito: tribuna da 819 posti e 600 sedie (a terra)

Piazza G. Verdi: tribuna da 453 posti

Piazza della Repubblica: tribuna da 363 posti

Ai cittadini viterbesi è stata riservata la possibilità di avere la precedenza sull’acquisto di sedie e posti in tribuna. Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti ciascuno.

I biglietti potranno essere acquistati, ai prezzi sotto indicati, dal 19 al 23 agosto agosto 2022 presso l’Ufficio Turistico del Comune di Viterbo – Pensilina di piazza Martiri d’Ungheria, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 (orario della domenica dalle 9 alle 14). Al momento dell’acquisto dovrà essere esibito valido documento di riconoscimento attestante la residenza nel comune di Viterbo di coloro che usufruiranno dei posti. Sarà pertanto necessario un documento di identità per ogni biglietto da acquistare.

Terminato il periodo di prelazione, i biglietti delle sedie e dei posti a sedere in tribuna che risultassero invenduti, unitamente a tutti i rimanenti posti, potranno essere acquistati presso i circuiti ordinari (sotto menzionati).

Nel dettaglio

Modalità di vendita dei biglietti:

Da venerdì 19 agosto, tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 (la domenica dalle ore 9 alle ore 14), sarà possibile acquistare i biglietti riservati ai cittadini viterbesi presso l’Ufficio Turistico – Pensilina piazza Martiri d’Ungheria.

Da martedì 23 agosto sarà possibile l’acquisto di tutti i biglietti – anche per i non residenti – presso:

Circuito di vendita online Ciao Tickets;

Punti vendita Ciao Tickets;

Ufficio Turistico del Comune di Viterbo – Pensilina piazza Martiri d’Ungheria

Negozio Audiotime (via Oslavia 27 a Viterbo).

Come da prescrizioni dettate dagli organi preposti alla sicurezza, i biglietti saranno nominali: pertanto, al momento dell’acquisto, dovranno essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita di ogni singolo partecipante. Gli acquirenti si assumeranno ogni responsabilità in ordine all’occupazione dei posti.

Per tutti vale l’obbligo, la sera del 3 settembre, di presentare un documento di identità al momento di accedere al posto prenotato.

Costi dei biglietti

Piazza San Sisto – tribuna 103 posti – € 39,00

Piazza Fontana Grande – 600 sedie – €.15,00

Piazza del Plebiscito:

TRIBUNA – SETTORE A n. 326 posti al prezzo di € 44,00 cad.

TRIBUNA – SETTORE B n. 183 posti al prezzo di € 39,00 cad.

TRIBUNA – SETTORE C n. 135 posti al prezzo di € 39,00 cad.

TRIBUNA – SETTORE D n. 135 posti al prezzo di € 35,00 cad.

SEDIE – SETTORE E – 600 posti – €.15,00

Piazza della Repubblica – tribuna 363 posti – € 35,00

Piazza Verdi – tribuna 453 posti – € 35,00

I biglietti invenduti durante la prevendita saranno acquistabili direttamente presso i punti di accesso sempre dietro presentazione del documento d’identità ai prezzi sopra indicati.

Sulla home page del sito istituzionale www.comune.viterbo.it è possibile consultare la piantina della tribuna di piazza del Plebiscito.

LISTA PUNTI VENDITA CIAO TICKETS: https://www.ciaotickets.com/punti-vendita

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:

Ufficio turistico: 0761/226427

Canale Whatsapp: +39 3792001037

Mail: biglietteriasantarosa@audiotimesrl.it

Biglietti riservati a diversamente abili, sordi e centri polivalenti



Nelle prossime ore verranno comunicati tutti i dettagli riguardanti i biglietti riservati alle categorie protette e ai centri sociali polivalenti, la cui vendita avrà inizio giovedì 25 agosto.

Infine una raccomandazione riguardante il contenimento dei contagi da Covid-19. Come ribadito in più occasioni dalla Asl, il virus circola ancora. Si raccomanda pertanto di indossare la mascherina tutte le volte che si creano assembramenti. Tale raccomandazione è rivolta in particolar modo alle persone fragili, agli anziani e agli immunodepressi.