Viterbo, diretta del trasporto della Macchina di Santa Rosa: dove vederla

Diretta anche sui canali social del Comune di Viterbo, con inizio a partire dalla ore 19 . Sarà pertanto possibile seguire il Trasporto della Macchina di Santa Rosa sulle pagine istituzionali Facebook Comune di Viterbo Informa e Visit Viterbo, e sul canale You Tube del Comune di Viterbo. Sulla pagina Fb Comune di Viterbo Informa ci sarà la possibilità di seguire la diretta anche con interprete Lis e sottotitoli per sordi .

La diretta del Trasporto della Macchina di Santa Rosa, curata da Provideo, avrà inizio alle ore 20,50 e andrà in onda sull’emittente televisiva nazionale TV2000, canale 28 (digitale terrestre) , sul canale Sky 157 e canale 18 di TivùSat. In streaming su https://www.tv2000.it/streaming/

