Viterbo, Macchina di Santa Rosa: il 24 agosto assemblaggio di Gloria al San Sisto

Macchina di Santa Rosa, mercoledì 24 agosto l’assemblaggio di Gloria a San Sisto. In occasione del passaggio dei mezzi con le parti componenti la Macchina di Santa Rosa, il Comando di Polizia Locale ha emesso l’ordinanza (n. 620 del 22-8-2022) con alcuni divieti riguardanti la sosta e il traffico veicolare. Tra questi, si segnala il divieto di sosta con rimozione – ambo i lati – dalle ore 6,30 del 24 agosto (fino a cessata necessità) in via Ascenzi, via Cavour, piazza Fontana Grande (tratto di scorrimento), via Garibaldi (anche nel tratto compreso tra via della Bontà e Porta Romana), piazza San Sisto.

Dalle ore 8

Dalle ore 8, durante il passaggio dei mezzi con a bordo le parti da assemblare della Macchina di Santa Rosa, gli agenti di polizia locale e gli altri organi di polizia stradale potranno intervenire interrompendo la circolazione veicolare mediante segnalazione manuale e disporre eventuali deviazioni lungo il seguente percorso:

strada Tuscanese (km 3,500), via della Palazzina, piazzale Gramsci, via R. Capocci, via F.lli Rosselli, piazza Verdi, via Marconi, piazza dei Caduti, via Ascenzi, piazza del Plebiscito, via Cavour, piazza Fontana Grande, via Garibaldi, piazza San Sisto.

Dalle ore 7 alle ore 23 del 24 agosto, e comunque fino a cessata necessità, sarà interdetta la circolazione veicolare in ingresso da Porta Romana in direzione via G. Garibaldi, e in via della Bontà (tratto compreso tra via delle Belle e via G. Garibaldi), con deviazione del traffico veicolare in via delle Belle.