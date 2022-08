Viterbo, biglietti per la Macchina di Santa Rosa per le categorie protette

Trasporto Macchina di Santa Rosa 2022, da giovedì 25 agosto la vendita dei biglietti per diversamente abili, sordi e iscritti ai centri sociali polivalenti del comune di Viterbo. I ticket saranno disponibili presso l’ufficio turistico (Pensilina), a piazza Martiri d’Ungheria, con il seguente orario: dalle ore 9 alle 18, la domenica dalle 9 alle 14. A darne notizia è l’assessore alle Politiche sociali Patrizia Notaristefano.

Queste le modalità di acquisto dei biglietti riservati alle tre categorie protette:

DIVERSAMENTE ABILI –

Le pedane riservate ai diversamente abili e ai loro accompagnatori saranno ubicate in tre piazze, per un totale complessivo di 160 posti, suddivisi nel seguente modo:

piazza del Plebiscito, 30 posti per disabili + 30 accompagnatori per un totale di 60 posti;

piazza Verdi, 20 posti per disabili + 20 accompagnatori per un totale di 40 posti;

piazza dei Caduti, 30 posti per disabili + 30 accompagnatori per un totale di 60.

Il prezzo di vendita dei biglietti è di euro 10,00 comprensivo della quota dell’accompagnatore.

Al momento dell’acquisto dei biglietti dovrà essere esibito il documento di identità e il certificato di invalidità, la cui percentuale di riconoscimento deve essere compresa fra 74 e 100%.

Per raggiungere le pedane sarà messo a disposizione dei cittadini disabili che ne faranno richiesta un pulmino che effettuerà il trasporto dal domicilio alla pedana predisposta e dalla pedana al domicilio a fine trasporto.

Coloro che hanno acquistato i biglietti della pedana e volessero richiedere il servizio di trasporto, dovranno contattare in orario d’ufficio e fino alle ore 13 del 1 settembre, l’ufficio sostegno sociale (dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune), via del Ginnasio 1 al numero 0761.348590.

SORDI

n. 60 posti, di cui fino a un massimo di 30 accompagnatori, in piazza del Plebiscito, riservati ai sordi. Anche in questo caso il prezzo di vendita dei biglietti è di euro 10,00 comprensivo della quota dell’accompagnatore. Per l’acquisto di ogni biglietto occorre esibire la certificazione (iscrizione all’Ens o all’associazione Perché Io segno) e il documento di identità.

Ogni persona potrà acquistare un massimo di 4 biglietti, esibendo i documenti dei beneficiari.

ISCRITTI CENTRI SOCIALI

n. 90 posti a piazza del Plebiscito riservati agli iscritti dei centri sociali polivalenti del Comune di Viterbo. Il costo del biglietto sarà di 10 euro cadauno. Al momento dell’acquisto, per ogni biglietto va esibita la tessera di iscrizione al centro in corso di validità e il documento di identità.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:

Ufficio turistico: 0761/226427

Canale Whatsapp: +39 3792001037

Mail: biglietteriasantarosa@audiotimesrl.it

Si ribadisce che l’acquisto dei biglietti sarà possibile solo previa esibizione del documento di identità e della documentazione attestante l’appartenenza alle categorie sopra indicate.

Si rinnova la raccomandazione riguardante il contenimento dei contagi da Covid-19. Come ribadito in più occasioni dalla Asl, il virus circola ancora. Si raccomanda pertanto di indossare la mascherina tutte le volte che si creano assembramenti. Tale raccomandazione è rivolta in particolar modo alle persone fragili, agli anziani e agli immunodepressi.

Info e aggiornamenti sul Trasporto della Macchina di Santa Rosa sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it e sulla pagina Fb Comune di Viterbo Informa.