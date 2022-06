Non sottovalutate la scelta di un miscelatore per la doccia. L’avrete davanti agli occhi per molti anni 

La scelta del miscelatore doccia giusto è un po’ una sfida. Dopotutto, si tratta di un investimento per molti anni e lo si guarderà e utilizzerà per lo stesso periodo di tempo. Puntate quindi su marchi collaudati, di qualità e dello stesso stile degli altri rubinetti.

Per prima cosa, prendetevi un pó di tempo per informarvi sui tipi di miscelatore per doccia che vengono prodotti. Potete avere un’idea chiara all’inizio, ma questo non

significa che l’avrete anche alla fine della selezione. Date un’occhiata con noi a quali opzioni offre il mercato.

Una cartuccia realizzata con precisione è la base

La parte più importante di ogni rubinetto, compresi quelli della doccia, è la cartuccia. È il meccanismo utilizzato per miscelare l’acqua calda e fredda. Scegliete quindi

rubinetti con cartuccia in ceramica. Assicuratevi che sia di buona qualità e di precisione: solo così il rubinetto durerà a lungo e la sua leva non si irrigidirá o allenterá.

Non scendete a compromessi in termini di qualitá

Volete che il vostro miscelatore per doccia duri a lungo? Non scendete a compromessi sulla qualità e affidatevi all’esperienza di milioni di clienti prima di voi. Sul mercato ci sono molti marchi affidabili specializzati in rubinetti per doccia. I loro miscelatori sono realizzati con precisione e dotati di molte tecnologie esclusive, ad esempio, per il risparmio di acqua ed energia, in modo da ridurre il consumo di acqua fino al 50%. Sapevate che potete risparmiare centinaia di euro all’anno sostituendo i rubinetti di casa con miscelatori a risparmio energetico?

Scegliete la rubinetteria sempre della stessa linea

Anche nella scelta di un miscelatore per doccia vale una semplice regola di design: sceglietene sempre uno della stessa serie e dello stesso produttore degli altri rubinetti del bagno, in modo che si abbinino tra loro. Avvicinatevi allo stile del bagno che state allestendo: prendete in considerazione la forma del lavabo, della vasca e

dello specchio, il colore delle piastrelle e il tipo di box doccia, ad esempio.

Fate entrare i colori nel bagno

Lasciate che anche i colori entrino nel vostro bagno. Da tempo non é piú il caso che il bagno sia dominato dal cromo. È ancora l’opzione più venduta e più popolare, ma

non l’unica. È possibile scegliere rubinetti in molte interessanti opzioni di colore, come ad esempio un oro brillante, un rame caldo o persino una grafite scura. Questi

rubinetti sono verniciati con tecnologia PVD – uno strato sottile ma duro di metallo e ceramica. Il PVD ha eccellenti proprietà meccaniche, una durezza tre volte superiore

a quella del cromo e una resistenza alla corrosione e ai graffi dieci volte superiore. Non abbiate quindi paura di sperimentare e di stare al passo con i tempi. Il cromo sta

perdendo terreno.

