Potere al Popolo, cresciamo per vincere

“A Valerio, tuoi per la Rivoluzione”. Si è aperta così, con il saluto commosso a Valerio Evangelisti, grande scrittore italiano e nostro coordinatore nazionale, la VII Assemblea Nazionale di Potere al Popolo, che si è tenuta a Roma al Teatro Italia, sabato 28 maggio.

500 persone, tantissimi giovani, provenienti da tutta Italia, hanno riempito il teatro e lo hanno animato per oltre sei ore di interventi. Qualcosa di incredibile, considerato lo stato pietoso della politica italiana, una vera boccata d’aria, considerato il dibattito del paese. Vedere così tanti militanti macinare chilometri a proprie spese, incontrarsi dopo due anni di pandemia, confrontarsi politicamente su piccoli e grandi temi, per poter contribuire ad un progetto di innovazione e rottura nel panorama politico italiano, dà indubbiamente speranza.

Una speranza che speriamo arrivi ben oltre la cerchia degli iscritti e dei simpatizzanti di Potere al Popolo, e si estenda a quel pezzo di paese che avrebbe tanto bisogno di un riscatto, di qualcuno che gli dia modo di rappresentarsi ed essere riconosciuto.

Com’è andata

Avevamo decido di costruire, dopo due anni di distanze e difficoltà a cui ognuno di noi è stato sottoposto, un momento di confronto democratico che, per la prima volta nella – recentissima – storia del nostro movimento, vedesse protagoniste quasi esclusivamente le delegate e i delegati delle Assemblee Territoriali. L’abbiamo detto sin dall’inizio della nostra storia, lo scriviamo nel nostro statuto: le assemblee sono il cuore pulsante di Potere al Popolo ed è sempre da loro che bisogna partire e ripartire.

Il risultato è stato più che positivo! Si sono alternati circa 50 interventi e sei ore dense di dibattito che si è espresso sul documento politico elaborato collettivamente dal Coordinamento Nazionale e discusso sui territori nel mese precedente.

Gli interventi, per la maggior parte fatti da giovani o giovanissimi, fra cui più della metà donne e da alcuni dei consiglieri che abbiamo eletto negli ultimi anni negli enti locali, hanno restituito uno spaccato delle tante esperienze attive in Italia nell’opposizione al Governo Draghi e nella sperimentazione di pratiche solidali e momenti conflittuali.

Grandi città e aree interne

È emerso con forza un tratto caratteristico della nostra organizzazione, che speriamo di poter incrementare sempre più: la presenza e il radicamento non solo nelle grandi città e nelle aree metropolitane (inevitabilmente da rafforzare), ma anche nelle aree interne, nei comuni più piccoli della provincia italiana, spesso marginali nel dibattito pubblico, sottoposti a fenomeni di spopolamento, abbandono, emigrazione.

L’assemblea si è aperta con i contributi dei nodi che saranno impegnati il prossimo 12 giugno nelle elezioni amministrative, ed è proseguita ribadendo con forza l’impegno di tutti nell’opposizione alla guerra, nel sostegno alle mobilitazioni dei lavoratori e nella battaglia, trasversale ad ambiti d’azione e piani d’intervento, per una reale transizione ecologica, per la giustizia sociale e ambientale.

Non siamo nati per resistere, siamo nati per vincere, scrivevamo nel documento politico nazionale. Ora aggiungiamo: cresciamo, dobbiamo crescere per vincere, sia in quantità che in qualità. Nonostante i buoni risultati della campagna di adesione e questo straordinario momento di incontro, unico nel panorama della sinistra, il nostro compito è tutt’altro che assolto, e tutt’altro che semplice.

Intanto possiamo dirci che un primo importante obiettivo è stato raggiunto: a 4 anni dalla sua fondazione, Potere al Popolo esiste effettivamente come un movimento politico autonomo, indipendente, che ha definito un proprio profilo politico, che è riuscito ad entrare nelle istituzioni a più livelli, ha aperto 25 Case del Popolo, e si sta dotando di una rete di presidi territoriali che ne costituiscono il cuore pulsante.

Le prossime tappe del processo decisionale interno

Terminata l’Assemblea Nazionale in presenza, si è riunito il giorno dopo il Coordinamento Nazionale di Potere al Popolo per mettere a punto le prossime tappe del percorso decisionale interno. In queste ore saranno vagliati e integrati gli emendamenti, le proposte, le considerazioni fatte dalle Assemblee Territoriali al documento politico nazionale.

Il documento sarà poi messo in votazione e sottoposto al giudizio di tutti gli aderenti di Potere al Popolo.

La votazione, come sempre, avverrà su più giorni – dal 13 al 19 giugno – sulla piattaforma Liquid Feedback www.poterealpopolo.net.

Nei prossimi giorni forniremo tutte le istruzioni necessarie per accreditarsi, recuperare user name o password, e per tutta l’assistenza che dovesse essere necessaria agli aderenti.



