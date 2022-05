Roma, RDC, Nanni: “Nella capitale 67315 percettori, solo 117 utilizzati nei PUC”

“Dopo il voto in assemblea capitolina diventa fondamentale che l’amministrazione capitolina agisca in fretta per predisporre i progetti di utilità collettiva.” – Così in una nota Dario Nanni consigliere comunale della Lista Civica Calenda. –

“Gli ultimi fatti di cronaca ci ricordano che coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza debbono contribuire a svolgere attività d’interesse pubblico così come previsto per legge. Negli anni passati si è assistito alla latitanza dell’amministrazione comunale che a fronte dei 67.315 percettori complessivi ne impiega solo 117. Questo è accaduto proprio per la mancata predisposizione dei PUC da parte di Roma Capitale e proprio per queste ragioni, -conclude il consigliere di Azione- dopo aver fatto approvare l’atto ho chiesto la convocazione congiunta delle commissioni competenti: Sociale e Cultura/Lavoro.”