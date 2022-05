Granato (PaP): “L’ipocrisia della Lega”

Si proclamano cristiani, ma in realtà assomigliano molto ai farisei. Altrimenti come considerare le parole della consigliera comunale di Padova della Lega, Vanda Pellizzari?

Come da qualche giorno Salvini, anche lei si dice preoccupata perché “c’è un paese come l’Africa che rischia di morire di fame” – lasciamo stare che l’Africa è un continente, ché forse è chiedere troppo; bene.

No

Peccato che quando le chiedo se questo significa la fine del razzismo della Lega e la disponibilità ad accogliere chi scappa dall’Africa per fame, la risposta non lasci spazio a dubbi: no, le parole per gli africani che muoiono di fame sono solo retorica, per loro restano ancora profughi di serie A (chi fugge dall’Ucraina) e profughi di serie B (chi fugge da Africa, Asia, Medio Oriente).

Per coloro la cui disponibilità a essere “umani” è legata al colore della pelle e al passaporto che si ha in tasca tutto il disprezzo del mondo.

P.s.: a Padova il 12 giugno c’è la possibilità di non turarsi il naso. Possiamo NON votare le due destre – quella identitaria e razzista di Lega, FdI, ecc. e quella economica del PD, il partito della guerra, e delle sue propaggini, le “sinistre per procura”; scegli Tutta Nostra la Città con Luca Lendaro sindaco!



var url282488 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=282488”;

var snippet282488 = httpGetSync(url282488);

document.write(snippet282488);