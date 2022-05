Mal d’orecchio: le cause e i rimedi

Il mal d’orecchio è un sintomo molto comune, che riguarda in gran parte i bambini, ma non solo. Si tratta di un dolore che può essere causato da molteplici fattori e che spesso riguarda solamente un solo orecchio. È invece più raro trovare casi di dolore ad entrambe le orecchie.

Spesso fonte di infezioni, potrebbe portare a sintomi come vertigini, ronzii, perdita dell’udito, sensazione di dolore o, nei casi più estremi, anche alla perdita di peso e stati di confusione.

Per individuare la giusta terapia per curare il mal d’orecchi è però fondamentale risalire alle cause. Vediamo quindi da cosa potrebbe essere causato il male alle orecchie e quali sono i migliori rimedi per alleviare ed eliminare il dolore.

Le cause del mal d’orecchi

Sebbene venga più comunemente classificato come mal d’orecchi, in realtà questo disturbo prende il nome di otalgia. A sua volta, può essere definito otalgia primaria quando il dolore è causato da problemi alle strutture auricolari, mentre si definisce otalgia riflessa (o secondaria) quando la sensazione di dolore proviene di conseguenza a problematiche ad altre parti del corpo, più comunemente bocca e gola.

Le cause che potrebbero scatenare il mal d’orecchi sono molte. Tra le più comuni troviamo indubbiamente la presenza di corpi estranei o tappi di cerume, ma anche traumi all’orecchio causati da sbalzi di pressione (come per esempio una mancata fase di compensazione durante un’immersione subacquea). Potrebbe però manifestarsi anche a causa di una perforazione della membrana timpanica, quindi a causa di un barotrauma.

Altri casi in cui potremmo percepire male alle orecchie sono da individuare nelle infiammazioni, che potrebbero essere causate da batteri oppure dall’accumulo di catarro.

I migliori rimedi

La salute delle orecchie è importantissima sia per il mantenimento dell’udito, ma anche per la salute dell’organismo in generale. L’orecchio è infatti collegato a tutta una serie di funzioni corporee che vanno oltre il semplice ascolto, quali l’equilibrio, l’orientamento e diverse altre. A prescindere quindi dalla presenza o meno di sintomi, si consiglia di monitorare costantemente il proprio stato di salute uditivo e, se necessario, rivolgersi a professionisti per curare efficacemente il mal d’orecchio.

Fornire una cura universalmente valida per il mal d’orecchio è impossibile, in quanto, come accennato in precedenza, il trattamento dipende dalla causa.

Nei casi più lievi vengono generalmente prescritti rimedi sotto forma di gocce. Le gocce sono l’ideale per sciogliere un eventuale tappo di cerume, ma vanno preferibilmente somministrate solo in seguito ad una visita medica. Cominciare infatti un regime di automedicazione senza prescrizione potrebbe rendere più complesso per l’otorinolaringoiatra individuare le cause del fastidio.

Nei casi di infezione, solitamente il medico tende a prescrivere antibiotici e analgesici, per via locale o per via orale. In caso di otite potrebbe essere sufficiente un antibiotico, ma, nei casi, più gravi, si potrebbe fare ricorso ad un ricovero ospedaliero.

Talvolta potrebbero funzionare i classici rimedi della nonna, come un semplice batuffolo di cotone intriso di camomilla. Tuttavia, come regola generale, in caso di dolore persistente e acuto, consigliamo di evitare assolutamente qualsiasi iniziativa personale e rivolgersi immediatamente al proprio medico.