Roma, giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia

Ricorre oggi la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, un importante momento di riflessione per tutte le realtà, istituzionali e non, impegnate nell’azione di prevenzione e contrasto del fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

Per l’occasione, questa mattina, presso la Sala Cocola della Questura di Roma, ad opera del Distretto Rotaract 2120 Puglia e Basilicata, ha avuto luogo la prima consegna “simbolica” all’Ufficio Minori della Questura di Roma, del volume “Rompiamo il silenzio. Dal maltrattamento all’abuso sessuale sui minori. Un modo di prevenire e scoprire gli abusi. La VIEPI verbalizzazione involontaria evocata per immagini”, scritto dal Primo Dirigente Dottor Giovanni Ippolito, psicologo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Foggia, in collaborazione con la Dottoressa Maria Michela Gambatesa, psicologa ed insegnante. Con una prefazione realizzata dal Direttore Centrale di Sanità del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Dottor Fabrizio Cipriani.

Il volume illustra un progetto elaborato dalla Questura di Foggia, basato sulla sperimentazione applicativa di una nuova metodica di contrasto alla pedofilia, ideata dal dr. Ippoliti, e diviso in tre parti: la prima parte del lavoro esplica le forme di maltrattamento e abuso, una seconda parte chiarisce le conseguenze e individua gli indicatori di abuso, la terza parte spiega la VIEPI (Verbalizzazione Involontaria Evocata Per Immagini), presenta le cards e individua i modelli teorici per cui questa “metodologia espositiva”, nell’attività di prevenzione, può risultare particolarmente proficua.

I diritti d’autore sono stati devoluti al Fondo Assistenza della Polizia di Stato.

In rappresentanza del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini, è intervenuto il Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Prefetto Francesco Messina. Presenti inoltre alla cerimonia il Direttore Centrale di Sanità Dottor Fabrizio Cipriani, il Questore di Roma, Mario della Cioppa, i Dirigenti delle varie Divisioni della Questura, gli autori della pubblicazione ed i rappresentanti del Rotaract Club Lucera.