Ritardo Wizz Air all’aeroporto di Roma, come ottenere il rimborso

Tre ore e 30 minuti, è questo il ritardo accumulato dal volo Wizz Air Varsavia – Roma Fiumicino nella giornata del 03 maggio. Per il volo W61443 esistono gli estremi per richiedere un risarcimento di 250 euro come sancito dalla normativa europea CE 261/2004.

Indipendentemente dall’importo speso per acquistare il biglietto, ogni passeggero ha diritto ad un risarcimento, così composto:

250 euro per voli inferiori a 1500km

400 per voli superiori a 1500 km

600 per voli superiori a 3500 km

In questo caso, data la distanza tra i due aeroporti, l’importo da corrispondere equivale a 250 euro.

DelayFlight24 interviene a soccorso dei passeggeri, grazie al loro intervento è possibile richiedere un rimborso Wizz Air in maniera semplice e veloce.

