Commissione Esteri, Garavini (IV): “Petrocelli si palesa come pacifista, ma in realtà è filoputiniano. Non credo si dimetterà”

“Le dimissioni date dai componenti o da più di due terzi di questi, come definito dalla giunta del regolamento, rendono di fatto inoperosa la Commissione. Che per la verità, era inoperosa già da tempo a causa dell’atteggiamento di Petrocelli. Adesso, con questo atto è ufficiale a tutti gli effetti”. Non solo il Movimento 5 Stelle, ma anche altri esponenti dei partiti hanno deciso di dimettersi dalla Commissione esteri in Senato, dopo la resistenza del presidente. Anche le vicepresidenti Stefania Craxi e Laura Garavini hanno rinunciato. Ai microfoni di iNews24, la senatrice renziana.

Adesso ci sono alcuni passaggi tecnici

“Adesso ci sono alcuni passaggi tecnici per portare avanti il processo (di scioglimento della Commissione esteri ndr.) La giunta del regolamento dovrà di nuovo riunirsi e sottoporre alla presidente del Senato l’esigenza di sciogliere la commissione. La Costituzione, all’articolo 72, prevede che le Commissioni debbano essere messe nella condizione di poter operare. E non lo è più. Proprio questa mattina, tra l’altro, Petrocelli ha dichiarato che non intende più convocare la Commissione esteri. Anche solo questo è un atto che non ne garantisce l’operabilità. Esistono una serie di elementi in virtù dei quali la giunta per il regolamento e la presidente del Senato sono chiamati a mettere in atto tutti gli strumenti per garantire la funzionalità della Commissione, che in questo momento ricopre un ruolo centrale per l’attività del Parlamento e del Senato”.

Garavini spiega che presto verrà formata un’altra Commissione

“Per fortuna c’è la consapevolezza di quanto sia urgente ripristinarne l’operatività. In una fase così drammatica del conflitto (in Ucraina ndr.) è dirimente. C’è la volontà politica e la sensibilità di creare le condizioni per riconvocarla quanto prima, nominando da parte dei gruppi nuovi componenti e, chiaramente, nuovi dirigenti”.

Inoltre, un attacco a Petrocelli: “Petrocelli si palesa come pacifista, ma in realtà è un filoputiniano. Solo poche settimane fa la principale agenzia di stampa russa l’ha elogiato per la sua posizione sulla guerra e per i suoi rapporti con la Russia. Per di più, lui stesso ha sottolineato tra le righe il suo punto di vista con il tweet del 25 aprile. Evidentemente è talmente attaccato alla poltrona da non voler prendere atto della situazione: è proprio uno sfregio al ruolo che esercita. Petrocelli si vanta di valori pacifisti ma lede fortemente il decoro e la dignità del suo ruolo, che tra l’altro non ha acquisito per elezione. È un atteggiamento deprecabile che non solo lede la sua persona ma anche il ruolo della Commissione e dell’intero Senato. Ed è deprecabile che non abbia senso di responsabilità”.

Alla domanda se, secondo lei, Vito Petrocelli possa cambiare idea e dimettersi dalla Commissione esteri, Garavini risponde

“Temo che lui non intenda dimettersi e oggi l’ha dichiarato pubblicamente per l’ennesima volta, dopo che soprattutto io ma anche altri, abbiamo più volte rimarcato come ormai si siano lesi i rapporti di fiducia all’interno della Commissione, anche con il suo stesso gruppo. Questa pretesa di mantenere la carica è talmente ottusa che non credo che Petrocelli si dimetterà, però dovrà prendere atto dell’evolversi dei fatti”.

Fonte: iNews24.it