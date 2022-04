Parma, Prinzi (PaP!): “Casa del popolo dedicata a Thomas Sankarà, famoso rivoluzionario del Burkina Faso, un eroe per tutti gli africani”

Stasera a Parma abbiamo inaugurato una nuova Casa del Popolo! Forse la 25esima che apriamo, non lo so, sto perdendo il conto .

Questa l’abbiamo dedicata a Thomas Sankarà, famoso rivoluzionario del Burkina Faso, un eroe per tutti gli africani ma anche per chiunque voglia alzare la testa.

Sankarà disse

“Per ottenere un cambiamento radicale bisogna avere il coraggio d’inventare l’avvenire. Noi dobbiamo osare inventare l’avvenire. Tutto quello che viene dall’immaginazione dell’uomo è per l’uomo realizzabile”.

La vera vittoria del potere sta infatti nel disabilitare l’uso della nostra immaginazione. Nell’uccidere la nostra creatività, nel privarci del coraggio. Certe cose smettono di essere pensate o dette per paura, l’avvenire si chiude e il presente diventa eterno. Noi invece vogliamo osare quello che immaginiamo e sappiamo essere possibile.

Ci dicevano che non si poteva fare, che era una follia

Che non saremmo sopravvissuti alle elezioni. Che non si poteva mettere su un’organizzazione nazionale. Che non si potevano riaprire Case del Popolo visto che la politica le sedi le chiudeva. Che a nessuno più interessa, che alla fine a tutti sta bene così. Che dobbiamo tifare meteorite, che dobbiamo farci furbi, che dobbiamo trovarci un posticino senza troppo disturbare.

Non è vero. Bisogna solo osare. Bisogna avere creatività e tenacia. Per radicarsi sui territori, per lottare, per fare mutualismo, per rispondere ai bisogni materiali della nostra gente.

E soprattutto per costruire una comunità insorgente.

Ce n’è troppo bisogno, in questo mondo frammentato, dove tutto sembra perdere senso – e dove tutto potrebbe essere così semplice e bello, come dividersi il pane, sentire la musica, fare l’amore e non la guerra.

Viva le compagne e i compagni di Parma, viva Thomas Sankarà, viva l’avvenire!



