Fratoianni: “I pacifisti ci sono!”

Eccoci!

Sto rientrando a casa dopo la straordinaria piazza per la Pace di Roma.

I pacifisti ci sono. Ci sono decine di migliaia di persone che come noi chiedono che cessi subito l’invasione russa e che non si alimenti la guerra con l’invio di armi.

Ci sono decine di migliaia di persone che chiedono con forza un mondo più giusto, che chiedono all’Europa e ai capi di governo europei di fare la loro parte per il ritorno del dialogo e della diplomazia.

Altro che il viaggio delle armi a Kiev!

Serve il viaggio della politica a Kiev, per fare di Kiev una città aperta e recuperare il dialogo.

Ci sono decine di migliaia di persone che anche in barba al voto di buona parte del Parlamento, dicono “Se vuoi la pace, prepara la pace”.

Grazie per l’accoglienza, come sempre.



var url246585 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=246585”;

var snippet246585 = httpGetSync(url246585);

document.write(snippet246585);