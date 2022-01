Laurenzano, PaP: “Le verità di Tavares, l’Ad di Stellantis”

Ricordate i tempi del referendum di Pomigliano e della crociata di Marchionne contro lavoratrici e lavoratori?

Tenete presente i pianti di Confindustria degli ultimi 40 anni per il costo troppo alto del lavoro che non permetterebbe di competere a livello internazionale?

Tutte cazzate!

A dirlo è proprio il proprio il buon Tavares nella sua intervista al Corriere di qualche giorno fa dove fa il bilancio dei suoi primi 365 giorni alla guida di Stellantis.

“Un anno fa ho notato che in Italia il costo di produzione di un auto era significativamente più alto, a volte il doppio rispetto alle fabbriche di altri paesi europei, nonostante un costo del lavoro più basso.

Questo ha a che fare con l’organizzazione della produzione”.

In pratica ci dice che gli Agnelli non hanno saputo fare gli imprenditori o meglio non l’hanno voluto fare risparmiando sistematicamente sugli investimenti.

A questo si unisce poi un prezzo dell’energia significativamente più alto di cui è responsabile la politica che ha pensato solo è sempre a tutelare i profitti dei colossi dell’energia.

Politica che non ha mai elaborato una strategia di medio e lungo termine che potesse garantire contemporaneamente sostenibilità e sviluppo industriale.

Ma Tavares dice anche una serie di verità sulle auto elettriche

Saranno per pochi e non è detto che siano molto meno inquinanti perché “non guardare l’intero ciclo di vita delle auto elettriche è riduttivo”.

La maggiore sostenibilità di queste nuove vetture, infatti, dipende da come viene prodotta l’energia che le alimenta.

In oltre al momento in Europa “un veicolo elettrico deve percorrere 70.000 km prima di compensare l’impronta di CO2 creata dalla fabbricazione della batteria”.

Anche l’idea che il prezzo dell’ auto elettrica con il tempo scenderà sensibilmente e sarà alla portata dei ceti medi è smentita da Tavares numeri alla mano.

Per riuscire a ridurre i costi ed equipararli a quelli delle endotermiche entro il 2030 le industrie automobilistiche dovrebbero aumentare la produttività del 10% l’anno quando in Europa non si riesce ad andare oltre il 2%/3%.

Morale della favola si consoliderà definitivamente quella che è la tendenza emersa negli ultimi anni e che vede i produttori orientarsi verso minori volumi con margini però più alti.

Stesso Tavares è molto preoccupato dalle conseguenze sociali che tutto ciò potrebbe avere

In un contesto come quello attuale in cui la mobilità è fondata sul trasporto privato e non su quello pubblico privare dell’auto ampie fasce di popolazione significherebbe negare loro il diritto a spostarsi.

In particolare in contesti come quello italiano caratterizzato da poche aree metropolitane (comunque mal collegate) e dove invece la maggioranza della popolazione vive in “provincia”.

In pratica, stando così le cose, in futuro solo ai ricchi verrebbe garantito il diritto alla mobilità.

Sia chiaro, a mio avviso, il problema non è dare l’auto elettrica a tutte e tutti perché insostenibile dal punto di vista ambientale e sociale.

L’ auto privata come mezzo di trasporto appartiene al passato e lo deve essere per tutte le fasce sociali.

La follia è che un cambio epocale di questo genere, ormai inevitabile, non è accompagnato da un ripensamento complessivo delle politiche relative alla mobilità urbana ed extraurbana che metta al centro il trasporto pubblico.

Così come non ci si pone il problema dell’inevitavile perdita di posti di lavoro che ci sarà nel settore della componentistica auto (molto forte in Italia) avendo l’elettrico molte meno parti del termico.

Quello che serve non è un semplice cambio di tecnologia ma un cambio di paradigma.



