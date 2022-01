Collot, PaP: “Non staremo a guardare. Continuiamo a organizzarci e a lottare per il diritto alla casa”

Oggi con Potere al Popolo siamo stati a Castelfranco Emilia (MO) insieme al sindacato Asia-USB, agli abitanti e alla comunità nigeriana per denunciare il gravissimo sfratto di martedi, in cui una famiglia con tre minori è stata buttata in strada e il padre arrestato.

La storia purtroppo la conosciamo perché l’abbiamo già vista troppe volte: una famiglia che non riesce più a pagare l’affitto dopo la perdita del lavoro.

Di fronte alla morosità incolpevole, la famiglia è assegnataria di una casa popolare che però non viene data

Invece che trovare una soluzione, le istituzioni fanno finta di niente, anzi peggio: mandano la celere a picchiare la famiglia e i sindacalisti.

Il governo “dei migliori” che unisce destra e sinistra ha dato il via libera agli sfratti. Questo non è un caso isolato, ma una violenza gravissima che vedremo sempre di più nei mesi che verranno.

Non staremo a guardare. Continuiamo a organizzarci e a lottare per il diritto alla casa, contro il carovita e contro il governo e le sue misure antipopolari.



