Cerveteri, Orsomando–De Angelis: “Forza Italia è per una coalizione di Centrodestra compatta, aperta e innovativa”

E’ opportuno smentire sin da ora, al fine di evitare banali equivoci politici, quanto abbiamo letto nelle ultime ore riguardante racconti di ipotetiche candidature a Sindaco del consigliere Salvatore Orsomando o di fantasiosi rapporti “ai ferri corti” con la collega Belardinelli, tutti frutto di personali, quanto infondate, interpretazioni dei nostri “silenzi” da parte dell’autore delle pubblicazioni.

Forza Italia, come anche la lista civica Trasparenza e Legalità, proprio per preservare e rafforzare l’unità del centrodestra in vista delle prossime scadenze elettorali a Cerveteri sono, invece, propositivi e disponibili ad aprire un tavolo di concertazione politica di tutto il Centrodestra caerite attraverso il quale individuare una candidatura innovativa e aggregativa che non rientri tra tutti coloro che si sono candidati a Sindaco nelle passate tornate elettorali come, ad esempio, Salvatore Orsomando.

La ricerca di un comune intento politico come anche l’esigenza di ritenere più opportuna la ricerca di una candidatura condivisa e unitaria è un obiettivo di fondamentale importanza politica e amministrativa, che non può essere sacrificato sull’altare di personali visioni politiche e battaglie autoreferenziali che rischiano di produrre, quale unico risultato, quello di regalare nuovamente il governo della città e del territorio agli attuali pseudo civici di centrosinistra.

Far rivincere il centrosinistra a Cerveteri è un esercizio che può forse appagare lo spirito di rivalsa di qualcuno che pensa solo alle proprie ambizioni personali, ma di certo non fa il bene né di Forza Italia, né del centrodestra, né delle città e dei cittadini che amministriamo insieme con i nostri alleati di centrodestra.