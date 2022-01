Municipio V, Rifiuti, Alfonsi: “Nuovo sistema di raccolta utenze non domestiche da fine mense”

“Dopo la sperimentazione avviata a dicembre nel Municipio I, il nuovo sistema di raccolta per le utenze non domestiche – messo in campo da AMA in accordo con l’Assessorato – viene esteso gradualmente anche ad altri Municipi della città, a partire dal V, iniziando da quelle zone, come il Pigneto, che presentano il maggior numero di attività commerciali e locali notturni. L’obiettivo finale è portare la nuova modalità di raccolta in tutti i Municipi, al ritmo di uno ogni mese”.

Lo dichiara in una nota Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti.

Il servizio, il cui avvio è previsto a partire dai primi di febbraio

“Il servizio, il cui avvio è previsto a partire dai primi di febbraio, prevede in estrema sintesi orari di raccolta semplificati in un solo turno (sera/notte), con un’unica fascia oraria a chiusura dell’attività per l’esposizione dei rifiuti all’esterno dei locali (le 20 per i negozi, le 24 per i locali di somministrazione). La raccolta del vetro avverrà di mattina, per limitare il disturbo alla quiete dovuto ai rumori. Il nuovo modello avrà frequenze di raccolta più omogenee e sarà supportato dal presidio di personale AMA presso alcune postazioni per guidare gli utenti nel corretto conferimento”.

“Un modello di raccolta – continua l’Assessora – che semplifica quello attuale, perché offre agli utenti maggiori certezze rispetto alle modalità di conferimento dei rifiuti fuori dagli esercizi e rappresenta per AMA una razionalizzazione dei processi di lavoro. Un modello che richiede la collaborazione dei commercianti per essere attuato al meglio necessario concorrere tutti ad un obiettivo comune, che è quello di conferire correttamente e in modo separato le frazioni secche da quelle umide, evitando contaminazioni che rendono le prime non riciclabili”.