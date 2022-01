Salvini: “Il Governo deve andare avanti anche senza Draghi premier”

“Io conto che il prossimo presidente del Consiglio si chiami Mario Draghi e di continuare a lavorare con lui”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini, durante una conferenza stampa alla Camera. Con le imminenti elezioni per il prossimo presidente della Repubblica e la concreta ipotesi che al Quirinale vada l’attuale premier, i partiti politici prendono posizione sul futuro della legislatura.

Tra quindici giorni…

Se Silvio Berlusconi ha fatto sapere che Forza Italia non sosterrà un altro esecutivo che non sia guidato dal presidente del Consiglio, il leader del Carroccio assicura che il suo obiettivo è la continuità: “Noi non abbiamo nessuna exit strategy, ma vogliamo rafforzare il Governo in un anno difficile e impegnativo come il 2022. La Lega c’è, noi ci mettiamo la faccia. La scelta più lineare è che Mario Draghi continui a fare il presidente del Consiglio, ma noi ci siamo a prescindere da come si chiami il presidente del Consiglio“. Salvini non si sbilancia invece sul nome del prossimo inquilino del Colle: “Tra una quindicina di giorni lo saprete”, risponde.

Fonte: agenzia dire



