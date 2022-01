PaP, chiudiamo la campagna elettorale a Roma

Giovedì 13 gennaio, dalle ore 18:00, concluderemo la campagna elettorale di Potere al Popolo a Piazza Campo dei Fiori per le elezioni suppletive della Camera dei Deputati nel Collegio Roma I, in cui abbiamo candidato Beatrice Gamberini, ingegnere e attivista.

Un’iniziativa in cui ribadiremo il nostro messaggio: in un Parlamento senza opposizione

NON POSSIAMO LASCIARE UN ALTRO DEPUTATO AL GOVERNO DRAGHI, il Governo dei tagli ai servizi pubblici, dell’incapacità di gestione della pandemia con sempre più contagiati e morti, delle riforme fiscali a vantaggio dei più ricchi.

Contro l’ascesa di Draghi al Quirinale, per una legge sul salario minimo, per il blocco delle tariffe e lo stop delle delocalizzazioni.

Ci vediamo in Piazza Campo dei Fiori, giovedì 13 dalle ore 18:00!



