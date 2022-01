Collot, PaP: “I problemi della ripresa economica nascosti sotto al tappeto fino alle elezioni per il Quirinale”

Un articolo uscito su Il Sole 24 ore, passato un po’ in sordina il primo giorno dell’anno, rivela la fragilità della ripresa economica da tutti sbandierata. Due delle principali firme del giornale di Confindustria, Marco Rogari e Gianni Trovati, hanno infatti messo in fila tutti i pericoli che l’economia del paese dovrà affrontare già nei primi mesi del 2022, innanzitutto la quarta ondata covid. Quindi, quello che il think tank degli industriali d’Italia sta dicendo al suo amato governo è “ok, continuate pure a raccontare ai vostri elettori boccaloni le magnifiche sorti e progressive dell’Esecutivo, ma prepariamoci a non cedere una briciola e a spargere lacrime e sangue nei prossimi mesi”.

Retorica

Infatti, oltre che confermare ciò che diciamo da sempre, ovvero che la convivenza col virus non ferma né la pandemia né la crisi, viene pure sbugiardata la retorica di tanti media che hanno osannato l’esecutivo Draghi. Il “paese dell’anno”, almeno secondo l’Economist, è quello di cui le sorti sono incerte, ma in cui è bene non parlarne, fino a che non sarà passata la delicata elezione del Presidente della Repubblica.

Le scelte assunte dal governo e dal Cts in questi ultimi giorni sono lì a confermare che ai piani alti questa emergenza è ben nota, e che è già data per scontata la scelta di affrontarla cercando di salvaguardare a tutti costi i profitti degli industriali, anche a discapito di chiunque altro.

Inoltre, in vista di un possibile scostamento di bilancio, Draghi (e Macron) ha già cominciato a discutere la revisione delle regole UE. Non denunciandone il carattere iniquo, ma ipotizzando di usare il MES come ammortizzatore. In pratica, così facendo il futuro dell’Italia sarebbe legato in maniera ancor più stringente alle condizioni e alle logiche di competizione su cui è costruito il mercato comune. Muoversi dalla padella alla brace, tipico del governo dei migliori.



