Collot (PaP): “Fermiamoli!”

In Italia diversi referendum, nel 1987 e nel 2011, hanno già sancito la netta volontà popolare di abbandonare e non fare più ricorso a energia proveniente da fonte nucleare: non possiamo permettere alla Commissione Europea di stravolgere questo risultato inserendo l’energia nucleare e il gas naturale nella tassonomia delle fonti utili alla transizione energetica!

Commissione Europea

Anche su spinta di alcuni rappresentanti dei governi nazionali come il nostro ministro Cingolani, la Commissione Europea in una nota diffusa subito dopo Capodanno, ha sancito che il nucleare e il gas vanno ritenuti fonti di energia green. “Tenendo conto dei pareri scientifici e degli attuali progressi tecnologici, nonché delle diverse sfide di transizione tra gli Stati membri, la Commissione ritiene che il gas naturale e il nucleare possano svolgere un ruolo come mezzi per facilitare la transizione verso un futuro prevalentemente basato sulle energie rinnovabili.”

Il Parlamento europeo e il Consiglio Europeo avranno quattro mesi per esaminare il documento e, qualora lo ritengano necessario, per opporvisi. Entrambe le istituzioni potranno richiedere ulteriori due mesi di tempo per l’esame.

Il Consiglio avrà il diritto di opporsi a maggioranza qualificata rafforzata inversa (il che significa che per opporsi all’atto delegato è necessario almeno il 72% degli Stati membri (ossia almeno 20 Stati membri) che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell’UE), e il Parlamento europeo a maggioranza semplice (ossia almeno 353 deputati in plenaria). Nel mentre, dalle nostre parti Salvini (ricordiamo che la Lega è uno dei tre principali azionisti dell’attuale maggioranza che sostiene il governo Draghi) propone furbescamente un nuovo referendum in Italia a sostegno del nucleare, infischiandosene della volontà popolare espressa a larga maggioranza negli ultimi 35 anni. Intanto il resto delle forze che sostengono il governo sostengono questa svolta o calano silenziosamente la testa sotto la sabbia, mentre i grillini provano un sussulto di dignità quando Cingolani e Di Maio sono al governo proprio in quota pentastellata…

Continente europeo

Chi governa il continente europeo è oggi proiettato verso la competizione internazionale accelerata dalla pandemia globale, e non si cura del fatto che solo poche settimane fa trapelavano notizie di una fuga radioattiva dalla centrale nucleare di Tricastin, nel sud della Francia, il principale sponsor di questa accelerazione politica. Mentre la Germania smantella le sue ultime centrali nucleari attive (ricordate gli “stress test” che diedero risultati anche preoccupanti dopo il disastro di Fukushima?), la tecnocrazia europea pare non ricordarsi di tre tra i più grandi disastri nucleari della storia: Three Mile island (USA) nel 1979, Chernobyl nel 1986 e proprio Fukushima nel 2011.

Come dichiarato da Angelo Tartaglia, ingegnere nucleare e professore emerito di Fisica presso il Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino, quella dell’atomo non è energia “pulita e sicura”, come dicono i sostenitori della ‘quarta generazione’. E neppure è “inesauribile”. Intervistato nelle scorse settimane da ilfattoquotidiano.it spiega: “Al momento non c’è soluzione al problema delle scorie, i costi sono altissimi, la sicurezza è un’illusione. Nonostante ci siano diversi esperimenti in corso, infatti, non esistono ancora reattori a fusione che riescano a liberare più energia di quanta non ne assorbano. Ma i reattori a fissione, di qualunque generazione e dimensione, si basano su una reazione che produce dei frammenti di fissione, isotopi di elementi chimici più leggeri dell’uranio da cui si era partiti e che sono instabili, radioattivi.”

Ciliegina sulla torta, proprio nei prossimi giorni il governo italiano è chiamato a individuare un’area per il deposito nazionale delle scorie nucleari, in un paese ad alto impatto sismico nonchè ad altissima densità abitativa, e dove le infiltrazioni idrogeologiche (come nel recente esempio francese) sono difficili da arginare. Se queste sono le premesse che giungono dagli ambienti europei, dobbiamo farci trovare pronti a sostenere le possibili mobilitazioni che dovessero prendere forma contro queste decisioni criminali!



