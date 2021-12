Fiumicino, Antonelli: “Partito il corso di vela per i ragazzi di Fiumicino”

“Si è svolto nei giorni scorsi, presso la sede del Circolo Velico, il primo incontro orientativo del corso di vela rivolto a giovani ragazze e ragazzi del territorio”. Lo dichiara l’assessora Erica Antonelli, che insieme alle attività produttive ha anche la delega per la nautica. “Questa iniziativa permetterà a dei ragazzi, tra i 18 e i 30 anni, di acquisire le competenze base per la conduzione di imbarcazioni a vela, usufruendo dell’esperienza e della competenza degli istruttori del Circolo Velico”, sottolinea l’assessora.

Il corso è stato realizzato grazie alla volontà dell’Amministrazione

“Il corso – prosegue – è stato realizzato grazie alla volontà dell’Amministrazione di stanziare dei fondi per far avvicinare i giovani del territorio al mondo della vela e della nautica. Ci siamo resi conto che i ragazzi non colgono appieno le opportunità che i nostri 24 km di costa offrono, sia in termini ricreativi che, magari, occupazionali, così abbiamo pensato che un corso di vela potesse introdurli ad al settore, ma anche a nuove opportunità di amicizie ed esperienze.

Inoltre, proprio per avvicinare i ragazzi a questo mondo, l’assessore alla Scuola Calicchio ha lavorato, con l’I.C. Cristoforo Colombo, all’attivazione di una sezione di scuola media di cultura del mare, dedicata allo sviluppo di una cultura della navigazione e alla sostenibilità ambientale, partita questo anno con 23 ragazzi e da settembre prossimo saranno il doppio”.

“La partecipazione al corso di vela è gratuita – precisa Antonelli – con il solo costo dell’iscrizione alla Federazione Italiana Vela, necessaria per le coperture assicurative. Ad oggi abbiamo ancora dei posti disponibili, quindi invito i ragazzi interessati a partecipare inviando il modulo di adesione”.

L’avviso completo con i requisiti e le condizioni di partecipazione e il modulo per presentare la domanda, sono reperibili a questo link: https://bit.ly/3lUUHmd