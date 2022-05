Fiumicino, Ristorazione collettiva, Antonelli: “Dal 6 giugno aperte le domande per contributo a fondo perduto”

“Disponibili le istruzioni operative per accedere al contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva previsto dal Dl Sostegni bis”. Lo rende noto l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli in seguito alle disposizioni emanate dell’Agenzia delle Entrate.

“Si tratta di disposizione molto attese, soprattutto dagli operatori economici – spiega – che svolgono servizi di ristorazione non occasionale definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione di scuole, uffici, caserme, strutture assistenziali, ecc…”.

Rientrano tra i beneficiari le imprese che nel 2020 hanno avuto un calo di ricavi non inferiore al 15% rispetto al 2019. L’istanza può essere effettuata in via telematica nel periodo compreso tra il 6 e il 20 giugno 2022, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’importo riconosciuto per ciascuna impresa, pari a 10.000 euro, sarà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario.

Maggiori informazioni al link dell’Agenzia delle Entrate:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-a-fondo-perduto-servizi-di-ristorazione-collettiva/infogen-contributo-a-fondo-perduto-servizi-di-ristorazione-collettiva