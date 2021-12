Carabinieri di Viterbo: per i giorni di festa anche i carabinieri a cavallo nel cuore di Viterbo

In questo periodo di feste natalizie e fino all’Epifania, fra le luminarie del centro storico, capiterà a chi passeggia di incontrare i Carabinieri a cavallo; qualcuno nei giorni di Natale si è già imbattuto e si è fatto fotografare con i Carabinieri a cavallo in piazza del Comune e per le vie del centro storico; questa ovviamente non sarà la normalità ma è un’occasione colta dal Comando Provinciale di Viterbo, in concomitanza con le feste di fine anno, per mettere a disposizione dei cittadini una pattuglia del 4’ Reggimento Carabinieri a cavallo, di stanza a Roma, reparto che raccoglie la tradizione dell’Arma che nasce nel 1814 proprio a cavallo.

I Carabinieri del Reggimento a cavallo

Oggi i Carabinieri del Reggimento a cavallo, come la pattuglia presente in questi giorni a Viterbo, svolgono le normali attività di istituto, come le pattuglie e le perlustrazioni in aree impervie dell’intero territorio nazionale, concorrono nei servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di calamità. Tra le loro specialità è sicuramente la più conosciuta la partecipazione al carosello storico, saggio di alta scuola di equitazione e sintesi dell’addestramento raggiunto dai cavalieri dell’Arma.

A Viterbo i Carabinieri a cavallo resteranno a pattugliare il centro storico per tutte le festività di fine anno grazie anche al contributo dei privati che si sono resi disponibile a supportare materialmente l’iniziativa.