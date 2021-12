Roma, percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto: 8 le persone denuciate

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante con il supporto dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma hanno denunciato a piede libero 8 persone – 6 cittadini italiani, di età compresa tra i 36 e i 65 anni, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare, un 37enne romano e un 46enne del Senegal – tutti con precedenti, resisi responsabili, a vario titolo, dei reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in quanto hanno omesso di comunicare procedimenti giudiziari a loro carico (nell’ambito dei quali alcuni sono stati destinatari di misure precautelari e cautelari) e/o fornito false dichiarazioni riguardo residenza o domicilio, rilevanti ai fini della revoca del reddito di cittadinanza, percependo indebitamente il reddito di cittadinanza per un importo complessivo accertato in euro 31.060.