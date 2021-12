Quirinale, Cuperlo (Pd): “Berlusconi per noi è un nome irricevibile”

“Per quanto ci riguarda Berlusconi è un nome irricevibile”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 Gianni Cuperlo, che ha poi proseguito parlando della prossima elezione del Presidente della Repubblica: “L‘atteggiamento sarà ancora una volta quello della massima responsabilità, che nel caso del Quirinale si traduce nella ricerca di una condivisione che deve essere più larga e ampia possibile, proprio per individuare una figura di garanzia per l’intero quadro politico istituzionale e soprattutto per l’Europa”.

Ha poi aggiunto

“Dovrà essere una figura dal saldo profilo europeista, democratico, antifascista e che consenta di immaginare per i prossimi sette anni un elemento di forte continuità con la straordinaria presidenza di Sergio Mattarella”.

Sulla conferenza stampa di Draghi e sulla possibilità che il premier possa essere interessato alla Presidenza della Repubblica, Cuperlo ha commentato

“Su questo non ho elementi che non siano quelli appresi dalla lettura dei giornali. Il capo del governo ha semplicemente detto che ha compiuto il lavoro per cui era stato chiamato e ha ribadito di essere un uomo delle istituzioni al servizio del Paese. La notizia sarebbe stata se avesse detto qualcosa di diverso”.

Sul proseguo della legislatura nel caso in cui Draghi venisse eletto al Quirinale, Cuperlo ha dichiarato

”Mi auguro con sincerità che la legislatura possa proseguire ed andare a compimento naturale, tanto più che manca poco più di un anno e sarebbe un vero peccato non poter completare il percorso e il lavoro avviato. Spero davvero che ci sia un atteggiamento di responsabilità da parte di tutte le forze politiche che sono coinvolte nella maggioranza. Quello che posso dire è che, da parte del PD, sicuramente questo atteggiamento c’è stato, c’è e ci sarà”.

Su Italia Viva e sul ruolo che Renzi potrebbe giocare per l’elezione del Quirinale, Cuperlo ha poi concluso

“ Ho smesso di preoccuparmi e di cercare di capire le strategie di Italia Viva dal giorno in cui il suo leader ha scelto di uscire dal Pd”

