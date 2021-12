Obbligo vaccinale forze dell’ordine, Pianese (Coisp): “In Polizia saranno 1 migliaio gli agenti sospesi dal servizio”

Domenico Pianese, segretario generale del Coisp (Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia), è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Poliziotti non vaccinati saranno sospesi dal servizio

“Oggi siamo ad una sorta di d-day per la campagna vaccinale perché da oggi parte l’obbligo vaccinale per tutte le forze armate. Noi già abbiamo una percentuale elevatissima di adesione alla campagna vaccinale, oltre il 90% del personale della Polizia, ci auguriamo che i colleghi che dovessero incorrere in questa sospensione dal servizio siano il numero più basso possibile. A spanne abbiamo ipotizzato che ci saranno almeno 1 migliaio di persone della Polizia di Stato che incorreranno in questa sanzione, si tratta dell’1%. Non è tanto, ma mi metto nei panni di quelle famiglie che si vedranno togliere l’unica fonte di sostentamento. Il provvedimento prevede che andranno a stipendio zero per i prossimi 6 mesi. Noi forniremo ai nostri iscritti o al personale in generale le indicazioni per rivolgersi al nostro studio legale di riferimento che li seguirà. Sono ricorsi che devono essere presentati al Tar quindi sono anche procedimenti costosi da sostenere. Noi siamo estremamente preoccupati del sostentamento di queste famiglie. Abbiamo scritto al Ministero dell’Interno per chiedere di rivalutare questa situazione”.

Fonte: Radio Cusano Campus