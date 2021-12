Il Papa nella Comunità Cenacolo: “Non aver paura delle nostre miserie”

“Due minuti e arriva!”. È un ragazzo con cappuccio e mascherina ad annunciare, intorno alle 16.18, l’arrivo di Papa Francesco nella fraternità Buon Samaritano della Comunità Cenacolo di Roma, dove il Pontefice ha chiuso l’Anno dedicato a San Giuseppe inaugurato l’8 dicembre 2020. Ragazzi e ragazze, famiglie, sacerdoti e suore ospiti o operatori di questa realtà che trasuda grazia, allegria, accoglienza erano pronti in realtà da oltre 30 minuti lungo il viale dell’ingresso. Hanno sfidato una pioggia battente e qualche chicco di grandine e sventolavano manine di cartone e bastoni con festoni colorati. Hanno atteso il Pontefice recitando il Credo o il Rosario, quello che ogni giorno anche per tre volte al giorno pregano “per gratitudine” e per fare ordine in una vita vissuta precedentemente nel caos più totale.

“Benvenuto tra noi!”

Un canto allo Spirito Santo, accompagnato da chitarre e cembali, ha salutato il passaggio dell’utilitaria blu scuro del Papa. I ragazzi, man mano che avanzava, l’hanno inseguita correndo. “Benvenuto, benvenuto tra noi!”, hanno poi intonato appena Francesco è sceso dall’auto, accompagnato da don Luigi Epicoco, assistente spirituale del Dicastero della Comunicazione. In mascherina, ma con un visibile sorriso, il Papa ha salutato tutti e si è poi diretto all’interno della struttura, concessa in parte tre anni fa alla Comunità Cenacolo dalle consacrate laiche del movimento FAC (Fraterno Aiuto Cristiano), rimaste in poche dopo la crisi vocazionale e “rinate” grazie a questa esperienza di condivisione. “Sono come delle mamme e delle nonne qui, soprattutto per quei giovani che ancora oggi riportano ferite psicologiche dovute all’abbandono”, raccontano nella casa.

Una sola regola: l’amore

Due bambini hanno accolto Francesco: sono i figli di Andrea Giorgetti e della moglie Antonia, oggi responsabili del Buon Samaritano, ieri due tossicodipendenti che stavano vedendo scivolare la vita ma che in questa realtà sono riusciti a ripartire trovando solo una cosa: l’amore. È quello che suor Elvira Petrozzi – da tutti conosciuta come Madre Elvira – ha “imposto” come regola a questa comunità, nata il 16 luglio 1983 in una casa diroccata e abbandonata sulla collina di Saluzzo e oggi ramificata in ogni continente (71 case in 20 Paesi, in particolare in America Latina). L’obiettivo è da quarant’anni a questa parte accogliere persone emarginate e disperate, stritolate da situazioni di disagio fisico e spirituale, soprattutto invischiate nel tunnel della droga e dell’alcolismo. “Una risposta della tenerezza di Dio all’urlo di disperazione di tanti giovani smarriti, ingannati e delusi, che cercano la gioia di vivere”, si descrive la Comunità Cenacolo sul sito ufficiale. Ed è questo ciò che effettivamente si è presentato agli occhi del Papa.

Assistiti che diventano assistenti

Ne è un esempio Marco, anche lui un ex tossicodipendente, ora sposato e papà di quattro figli, che – tra singhiozzi e battute (“Penso che mi stia per scoppiare il cuore”) – ha accolto il Papa nell’Auditorium dell’edificio, dopo un canto e un ballo di benvenuto. “In ginocchio davanti a Gesù mi sono sentito perdonato e voluto bene. Qui non ho trovato il metadone, ma angeli custodi. Prima la gente mi chiedeva sempre ‘come stai?’ e io sfuggivo a questa domanda, dopo ho iniziato a rispondere e ora sono io a chiedere agli altri ‘come stai?’”. Frase esemplificativa del percorso intrapreso da tanti volontari nelle diverse Fraternità: ex ospiti accolti da Madre Elvira e dai suoi collaboratori che, dopo aver concluso questo itinerario di preghiera, lavoro e accompagnamento, hanno deciso di mettersi a disposizione per aiutare gli altri. Anche se loro non parlano di aiuto ma di “donarsi””.

Fonte: vaticannews.it



