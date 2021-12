Di Maio: “La nostra lingua è un patrimonio inestimabile, che rende il nostro Paese unico al mondo”

Questa mattina al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stato un onore accogliere il Presidente Mattarella in occasione degli Stati Generali della Lingua e della Creatività italiane nel mondo. Ringrazio anche i ministri Messa e Franceschini per la loro partecipazione.

La nostra lingua è un patrimonio inestimabile, che rende il nostro Paese unico al mondo. Così come la nostra creatività, che prende forma in tutti gli ambiti in cui l’Italia eccelle.

È nostro preciso compito valorizzare e promuovere questo tesoro di abilità e conoscenze

Ecco perché il sostegno della Farnesina all’internazionalizzazione del comparto culturale e creativo è forte. Ne sono un esempio i 2,5 milioni di euro circa di investimento annuo per contributi erogati in 71 Paesi a sostegno delle cattedre di italianistica e dei corsi di formazione per docenti di italiano.

Continuiamo a rafforzare sempre più il legame tra lingua e creatività, per alimentare e innovare il nostro racconto dell’Italia nel mondo. È grazie a questi nostri mezzi, e alla consapevolezza che ne abbiamo, che il Paese potrà rilanciarsi e crescere ancora. Viva l’Italia



