Lezzi: “Ci sono tante cose da fare per dare sollievo e invertire la rotta ma servono subito fondi adeguati”

Ho cercato una storia per testimoniare questa giornata contro la violenza sulle donne ma non ce l’ho fatta a scegliere. Sono troppe, tutte laceranti e che lasciano nei figli, nei genitori e in tutti i famigliari dolori inconsolabili, assenze incolmabili.

Sollievo

Ci sono tante cose da fare per dare sollievo e invertire la rotta ma servono subito fondi adeguati per costruire una rete che si prenda cura delle donne che denunciano. Non smettiamo di chiedere alle vittime di denunciare ma di conseguenza si deve agire per non lasciarle sole, senza protezione e prive dell’indipendenza economica che consenta loro di rifarsi una vita.

Infine, ma non per ultimi, ci siamo noi genitori. Facciamoci esempio di amore e rispetto. Sarà anche questo un modo per onorare le vittime.



var url213598 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=213598”;

var snippet213598 = httpGetSync(url213598);

document.write(snippet213598);