Collot, PaP: “Altro che green, COP26 ci regala un futuro nero”

450 banche e fondi di investimento per un capitale di oltre 100 Mila miliardi di dollari: i bigliettoni della finanza a supporto del green – come annunciato nei giorni di apertura della Conferenza – sono stati l’unica cosa di veramente verde vista in questa COP26, più utile a ridare slancio a mercati finanziari a rischio di saturazione e ai lavacri di coscienze, che non alla lotta contro il cambiamento climatico che ci sta minacciando qui e ora.

Futuro ipotetico

Il tempo verbale più usato nei documenti finali è il futuro, ipotetico oserei direi, e le scadenze richiamate sono sempre il 2030 o il 2040, quando saranno cambiati governi ed equilibri, e senza vincoli attuativi si comincerà un nuovo giro di giostra di belle promesse e speranze tradite.

D’altronde, come dice il geologo Mario Tozzi, “è dal primo summit sulla Terra del 1992 a Rio de Janeiro che si ipotizzano date aldilà delle quali non si dovrebbe andare”. Intanto le misure intraprese sono state minime e altamente insufficienti, e i problemi stanno velocemente precipitando.

Prezzo conversione

Quel che è certo è che non si può combattere il riscaldamento globale, con tutto quel che ne consegue, pensando di realizzare un mercato del carbonio come fosse la fiera di San Lazzaro, minacciando costantemente le economie emergenti di pagare da sole il prezzo della conversione energetica (quando le emissioni pro capite di CO2 sono ancora molte volte maggiori nelle economie occidentali che da due secoli stanno sconvolgendo il clima) e, amarissima ciliegia sulla torta, rilanciando l’idea di investire in fantasmagorici impianti a fissione nucleare.

Non abbiamo tempo da perdere, il futuro è adesso, organizziamoci per una lotta che davvero ci riguarda tutti: non possiamo lasciare le sorti del pianeta in mano a chi ha tutto il (miope) interesse a portare avanti i propri affari secondo le logiche economiche attualmente vigenti.



