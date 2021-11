Vincenzo Presutto (M5S): “Totonomi al Quirinale? Le priorità dell’Italia al momento sono altre“

“Non dobbiamo distrarre l’Italia: focalizzarsi sin da ora sull’elezione del Presidente della Repubblica significa distogliere l’attenzione sulle altre priorità importanti per il nostro Paese e per gli italiani”. Lo dichiara il Senatore Vincenzo Presutto del Movimento 5 Stelle.

“Il primo elemento su cui concentrarsi è quello di concretizzare il PNRR nel rispetto dei tempi concordati con l’Unione Europea, per riorganizzare l’Italia come un paese evoluto e moderno al passo delle principali potenze mondiali. Il secondo elemento è l’approvazione della legge di bilancio che richiede una valutazione attenta dei temi trattati ed un grande coordinamento dei lavori parlamentari per concludere l’iter in tempi rapidi. Oggi infatti gli italiani vogliono ritrovare due certezze: sicurezza in ambito sanitario ed in ambito economico. La politica deve essere pertanto strumentale a questi due principali obiettivi, raggiungibili solo attraverso l’esecuzione del PNRR e l’approvazione di una buona legge di bilancio, altrimenti le forze politiche presenti in Parlamento sarebbero criticate senza nessuna prova di appello”.

“Solo successivamente, il tema delle elezioni del Presidente della Repubblica, uno degli atti politici più importanti del nostro paese, potrà diventare la priorità principale sulla quale concentrare l’attenzione di tutte le forze politiche presenti in Parlamento”.