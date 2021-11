Quirinale, Fedeli (PD): “Ormai sono maturi i tempi per la candidatura di una donna”

“Personalmente preferisco discutere del profilo che dovrebbe avere il candidato piuttosto che fare giochetti sui nomi. Una cosa però posso dirla, almeno per quanto mi riguarda ritengo che siano maturi i tempi per la candidatura di una donna”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 la senatrice del Partito Democratico, Valeria Fedeli, che ha poi proseguito: “Il momento dei nomi arriverà, ma adesso dobbiamo dimostrare la stessa attenzione anche su altre questioni fondamentali come i temi della prossima Legge di Bilancio, che dovrà riuscire a mettere al centro una riforma seria delle politiche attive del lavoro e garantire gli investimenti sulla ricerca e la sanità”.

Fedeli ha poi parlato del possibile ingresso del M5s nel gruppo dei Socialisti e Democratici Europei

“Se un movimento o un gruppo politico sceglie di entrare nel S&D, dal mio punto di vista è una buona notizia perché vuol dire che, in ambito europeo, ci sono ulteriori forze politiche che scelgono di stare nello stesso campo dei valori progressisti condivisi dal mio partito”.

Fedeli ha poi dichiarato

“Ricordo quando a suo tempo, dopo la svolta della Bolognina, come Pds affrontammo tutto il percorso per entrare in quello che allora era il PSE. Fu un lavoro importante, complesso e politicamente rilevante, e mi auguro che questo processo venga intrapreso anche dal M5s, anche se fino ad ora non mi sembra che abbiano affrontato il tema al loro interno come dovrebbero”.

La senatrice Dem. ha poi precisato

“Bene la svolta europeista, ma decidere di entrare nella casa comune dove è collocato anche il Pd è qualcosa che non può limitarsi solo ad una mera iscrizione, e dico questo anche in virtù di quella che è stata la precedente collocazione del M5s nella scorsa legislatura europea, da Farage fino al gruppo misto”.

Sull’addio polemico di Calenda al gruppo S&D, Fedeli ha poi concluso

“Un conto è essere dubbioso o critico nel merito politico, sugli elementi di contenuto e sul percorso intrapreso dal M5s, ma Calenda con questa sua scelta sta dicendo un’altra cosa: che in Europa non vuole stare nello stesso gruppo con il Pd perché, evidentemente, si trova meglio in un’altra collocazione, insieme a +Europa e Italia Viva. Legittimo, ma almeno lo ammetta”

LINK ALL’ARTICOLO