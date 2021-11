Fratoianni: “A volte, purtroppo, ritornano”

La #Lega torna alla carica con la #FlatTax, presentando un emendamento al dl #fisco a prima firma di #Salvini per ridurre le tasse a chi guadagna tra i 65 mila e i 100 mila € l’anno.

Costo stimato poco più di un miliardo

E dove pensano di trovare i soldi gli alfieri dell’ingiustizia sociale? Ma dal #reddito di cittadinanza ovviamente!

Togliere ai poveri per dare a chi ha un reddito oltre il doppio della media nazionale. Indecenti.

Noi invece vogliamo fare proprio il contrario. Come? Con #NextGenerationTax, la nostra legge popolare per la #GiustiziaSociale.



var url211044 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=211044”;

var snippet211044 = httpGetSync(url211044);

document.write(snippet211044);