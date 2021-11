Granato, PaP: “Dobbiamo imparare a odiare anche noi i criminali che evadono”

Così Giuliano Granato sulla sua pagina Facebook:

Quando Matteo Renzi parla di reddito di criminalità non critica il #RedditoDiCittadinanza ma considera delinquenti milioni di cittadini.

Dobbiamo imparare a odiare anche noi: i criminali che evadono, quelli che rubano la cassa integrazione, costringendo i dipendenti a lavorare malgrado siano in CIG pagata da noi tutti, quelli che sfruttano a nero, quelli che portano i soldi nei paradisi fiscali, chi devasta i servizi pubblici per favorirne la privatizzazione, a scapito della maggioranza della nostra gente.