Paglia: “In Italia il furto è roba da ricchi”

Vedono 100 miliardi di evasione fiscale e fanno spallucce.

Il lavoro nero lo considerano un problema da niente.

Il furto è roba da ricchi

Hanno accettato persino che per anni le multinazionali ci usassero come un duty free.

Ma il reddito di cittadinanza proprio no: su quello vogliono indagini a tappeto.

In Italia il furto è roba da ricchi.

Ricatto

C’è un lavoro per te a 1.000 km di distanza. 1 settimana di contratto e 5 euro all’ora di stipendio. Se non accetti, perdi il reddito di cittadinanza e da lì in avanti fatti tuoi.

Funziona così la riforma voluta dal Governo Draghi: un ricatto permanente sulla testa dei più deboli e una spinta al ribasso sui salari.



var url210177 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=210177”;

var snippet210177 = httpGetSync(url210177);

document.write(snippet210177);