Granato, PaP: “Indovinate di quali furbetti parlano media e politici?”

Il Superbonus 110% per la riqualificazione energetica degli edifici e gli altri bonus per l’edilizia sono costati 19 miliardi di euro in un anno.

Grosso modo quanto in 3 anni è costato il #RedditoDiCittadinanza.

L’Agenzia delle Entrate, in merito al superbonus 110% e agli altri bonus per l’edilizia, ha però accertato truffe per 800 milioni di euro in un anno.

Indovinate…

Quelle sul reddito di cittadinanza ammontano a 217 milioni scoperti dalla Guardia di Finanza e 48 milioni scovati dai carabinieri: totale 265 milioni.

Indovinate di quali “furbetti” parlano media e politici?



