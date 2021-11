Collot, PaP: “Tutto il potere al mercato, fermiamo il DL Concorrenza”

Dopo le parole di Brunetta, continua il week-end nero targato governo Draghi.

Arrivano i soldi del Recovery Fund (pochi e solo per le imprese), in cambio della definitiva privatizzazione di ciò che ancora è pubblico. Il disegno di legge sulla concorrenza è quello che aspettavano i prenditori italiani e per cui dalla BCE è arrivato “l’uomo della necessità” (parola di Confindustria). Tutto deve essere affidato al mercato: gli effetti li possiamo immaginare guardando ai nostri portafogli o alla sanità smantellata dalla logica del profitto.

Veniamo da elezioni amministrative in cui il fulcro della nostra proposta politica era la città pubblica

Questo disegno di legge è l’esatto opposto e con la separazione delle funzioni di gestione e di controllo sui servizi pubblici viene persino modificato il ruolo dei comuni. D’ora in poi saranno solo macchine burocratiche di smistamento sussidi alle aziende e di esecuzione delle direttive provenienti da Roma e da Bruxelles.

In barba a chi ancora pensa che opportunistiche alleanze locali con chi devasta i nostri territori abbiamo lo spazio per andare in controtendenza sotto la bandiera di un immaginifico municipalismo, di fronte a queste riforme capiamo che dobbiamo porre come necessità primaria quella di una reale rappresentanza politica degli interessi dei lavoratori e degli sfruttati in generale, che oggi non hanno voce in capitolo. Potere al Popolo! accetta questa sfida!



