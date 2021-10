Granato, PaP: “Abbiamo un numero di bonus sulla casa da far paura”

In Italia abbiamo un numero di bonus sulla casa da far paura.

Ma finché non fissiamo un tetto di reddito per decidere chi ne possa godere, rischiamo di fare un piacere ai palazzinari e non ai semplici cittadini.

Vogliamo prendere il superbonus 110% per le ristrutturazioni?

Oggi tutti corrono a dire che bisogna aiutare le imprese, far ripartire il Paese. La verità è che in troppi ne hanno approfittato, gonfiando i prezzi, tanto avrebbe pagato lo Stato!

E a chi mi dice che la bontà di una misura non si può giudicare sulla base di chi imbroglia, voglio dire due cose: per com’era immaginato il SuperBonus non era a sostegno delle famiglie a basso reddito; e, cosa ancora più importante, ricordatevi di questo ragionamento quando urlerete di nuovo all’eliminazione del #redditodicittadinanza perché i beneficiari sono tutti furbetti!



