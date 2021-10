Ddl Zan, Migliore (Italia Viva): “Franchi tiratori nel Pd e M5s”

“Lo stop al ddl è stato causato dai franchi tiratori nel M5s e soprattutto nel Pd. Noi avevamo detto che ci sarebbero stati dei problemi proprio perché sapevamo che non sarebbe stato semplice farlo passare cosi com’era, per di più con il voto segreto”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il deputato di Italia Viva, Gennaro Migliore, che ha poi proseguito: “Invece che riflettere su questo si è voluta creare una narrazione per cui la responsabilità della bocciatura fosse riconducibile a Italia Viva, e questo nonostante i 23 voti di scarto rispetto ai quali i 12 senatori presenti di Iv non potevano comunque essere determinanti”.

Migliore ha poi spiegato

“Noi abbiamo votato contro la mozione della destra e trovo assolutamente insensato che invece di riflettere su chi siano stati i franchi tiratori si cerchi invece di addossare la colpa su un partito che ha avuto come unico obiettivo quello di salvare questa legge”. Sull’ennesimo viaggio di Matteo Renzi in Arabia Saudita, che ne ha impedito la presenza ieri in Senato, Migliore ha commentato: “A me pare che ci si stia occupando più del viaggio di Renzi che del fatto che migliaia di persone non saranno protette da una legge che avrebbe invece potuto tutelarle. Ripeto, qui non stiamo parlando di un voto, ma di ben 23 voti di differenza, quindi cerchiamo di non inquinare ulteriormente questo dibattito”.

Sulle dichiarazioni di La Russa che aveva annunciato la nascita di una maggioranza a seguito dell’affossamento della legge Zan, Migliore ha poi concluso: “Se La Russa pensa di fare una nuova maggioranza con i franchi tiratori del Pd e del M5s, allora buon per lui, buona fortuna!”

