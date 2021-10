Cossolo: “Green Pass: ora situazione tamponi sotto controllo”

Marco Cossolo, presidente di Federfarma, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sui tamponi in farmacia

“La situazione sta reggendo ed è sotto controllo –ha affermato Cossolo-. Le farmacie hanno risposto bene, aumentando sia la disponibilità degli orari e del personale e poi sono anche aumentare le farmacie che svolgono il servizio tamponi. Ovviamente c’è tanta gente che deve fare i tamponi. Le farmacie normalmente hanno anche 2-3 persone che fanno solo questo lavoro. Non è tanto fare il tampone, ma tutti gli adempimenti necessari per il rilascio del green pass. Auspico di vedere meno coda per fare i tamponi perché vorrebbe dire che c’è più gente che si va a fare il vaccino”.

Sulle tensioni con i no vax

“C’è una normale dialettica con persone che hanno convinzioni spesso basate su pregiudizi, quindi è molto difficile riuscire a convincerle sui vaccini”.

Sulla sicurezza nelle farmacie

“I dispositivi di protezione individuale ci sono, poi ci siamo attrezzati con barriere in plexiglass e percorsi alternativi per chi viene a fare il tampone. Adesso le farmacie sono indubbiamente un luogo sicuro”.

