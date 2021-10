De Magistris: “Non di rado l’informazione di taluni media non è libera, si nascondono i fatti”

Ho deciso di raccontare, ogni volta che ne avrò tempo e voglia, sulla mia pagina Facebook, tanti fatti avvenuti durante questi dieci anni di Sindaco di Napoli. Lo farò come sempre con serenità, equilibrio e senza alcun rancore per nessuno. Qui posso correttamente informare, ossia raccontare fatti in modo tale che le persone apprendono e formano le loro opinioni. Non di rado invece l’informazione di taluni media non è libera, si nascondono i fatti, si strumentalizza, si manipola perché si hanno obiettivi politici. Magistratura e Stampa sono due baluardi della democrazia insopprimibili.

Pezzi inquinati

Purtroppo accade che sempre più frequentemente pezzi di magistratura sono inquinati – vedi sistema Palamara sul quale è nuovamente calato il silenzio riducendolo ad un mero capro espiatorio – e che settori di stampa rispondono ad interessi politici ed economici. In trent’anni di vita istituzionale ho pagato un prezzo molto alto proprio per la mia libertà e la mia autonomia: ma non ha prezzo la libertà. Fa ribrezzo che chi è intriso di compromesso morale venga non di rado tutelato e chi è libero sia spesso colpito. Ma questa anche è l’Italia in cui viviamo. Ma che bello non essere in vendita, non stare nel mercato del mercimonio diffuso all’interno delle istituzioni. La corruzione dilaga in forme sempre più insidiose e difficilmente individuabili ed il conformismo al pensiero unico dominante è un morbo democratico sempre più asfissiante. Starò sempre con la magistratura autonoma e con la stampa libera. Ed è anche per questo che racconterò per amore della verità. A presto allora, ai primi fatti da raccontare.

Gigi Valentino



