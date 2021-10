De Magistris: “La politica per me è una missione, è operare per il bene comune”

La politica per me è una missione, è operare per il bene comune, così come nei ruoli istituzionali si opera per servire il popolo. La politica non deve essere ricerca della poltrona per il perseguimento di fini personali o di parte.

Qualche volta taluno sui media, in politica o sui social tende a buttare fango anche su chi opera con le mani pulite e con assoluta onestà. Allora è bene informare con i fatti in modo che ognuno si possa costruire la propria opinione.

Rinunce

Per quanto mi riguarda ho cominciato l’attività politica nel 2009 dimettendomi dalla magistratura rinunciando ad una pensione di migliaia di euro e l’ho fatto poche settimane prima di maturare il minimo della pensione. Ho fatto il Sindaco della terza città d’Italia e della più grande area urbana d’Europa per densità di abitanti percependo l’emolumento più basso, se raffrontato alle altre grandi città. Non ho percepito tredicesime, né trattamenti contributivi, né vitalizi. Percepirò solo un’indennità di fine mandato- una mensilità per ogni anno di sindaco- che spetta a tutti i sindaci d’Italia (che ricordo che tra le funzioni politiche è certamente la meno remunerata e la più rischiosa).

I cittadini debbono sapere che se la politica la interpreti come una missione, non solo non ti arricchisci ma ci rimetti.

Ma è bello, per quanto mi riguarda, donare il proprio impegno con assoluta abnegazione per la comunità che si rappresenta, piccola o grande che sia. La politica può essere pulita, non è sempre sporca. E senza politica non si può cambiare in meglio la qualità della vita.



