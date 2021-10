Covid, Iss: “Rt e incidenza in aumento rispetto alla scorsa settimana”

Nel periodo 29 settembre-12 ottobre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,86 (range 0,82-0,90), al di sotto della soglia epidemica e in leggero aumento rispetto alla settimana precedente (0,85). È quanto emerge dalla bozza del report settimanale del monitoraggio del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. Nel documento si legge inoltre che aumenta lievemente l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=0,89 (0,84-0,93) al 12/10/2021 vs Rt=0,83 (0,78-0,88) al 5/10/2021)). Ed è in lieve risalita l’incidenza settimanale a livello nazionale: 34 casi per 100.000 abitanti (15/10/2021-21/10/2021) vs 29 per 100.000 abitanti (08/14/2021-07/10/2021), dati flusso ministero Salute. L’incidenza si trova comunque al di sotto della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti.

RICOVERI IN CALO, MA QUATTRO REGIONI PASSANO A RISCHIO MODERATO

Per quanto riguarda i ricoveri, la bozza del monitoraggio segnala che il tasso di occupazione in terapia intensiva è in lieve diminuzione al 3,9% (rilevazione giornaliera ministero della Salute): sette giorni fa era del 4,1%. E scende anche il tasso di occupazione nelle aree mediche, che a livello nazionale si attesta al 4,2% dal 4,6% della scorsa settimana.

Sono 4 le regioni/Province autonome che risultano classificate a rischio moderato, secondo il dm del 30 aprile 2020: si tratta di Abruzzo, Campania, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte. Le restanti Regioni/Province autonome risultano classificate a rischio basso. La Campania riporta un’allerta di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza.

Fonte: agenzia dire



var url206116 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=206116”;

var snippet206116 = httpGetSync(url206116);

document.write(snippet206116);